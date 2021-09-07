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Власть

Президент присвоил звания генерала главе Погранслужбы и министру обороны

Подписаны указы о присвоении высших воинских званий. Об этом сообщили в администрации президента.

Уточняется, что глава государства подписал указы о присвоении высших воинских званий.

Согласно указам:

  • секретарю Совбеза Марату Иманкулову присвоено звание генерал-лейтенанта;
  • экс-министру обороны Таалайбеку Омуралиеву присвоено звание генерал-лейтенанта;
  • министру обороны Бактыбеку Бекболотову присвоено звание генерал-майора;
  • директору Погранслужбы ГКНБ Уларбеку Шаршееву присвоено звание генерал-майора.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206222/
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