Президент присвоил звания генерала главе Погранслужбы и министру обороны

Подписаны указы о присвоении высших воинских званий. Об этом сообщили в администрации президента.
Уточняется, что глава государства подписал указы о присвоении высших воинских званий.
Согласно указам:
- секретарю Совбеза Марату Иманкулову присвоено звание генерал-лейтенанта;
- экс-министру обороны Таалайбеку Омуралиеву присвоено звание генерал-лейтенанта;
- министру обороны Бактыбеку Бекболотову присвоено звание генерал-майора;
- директору Погранслужбы ГКНБ Уларбеку Шаршееву присвоено звание генерал-майора.