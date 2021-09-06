За проявленное усердие. Артему Новикову присвоили звание старшего лейтенанта

Председателю правления Российско-Кыргызского фонда развития Артему Новикову присвоили звание старшего лейтенанта Вооруженных сил КР. Видео с церемонии награждения Новиков опубликовал на своей странице в Facebook.

В выписке из приказа от 10 мая указывается, что главе РКФР звание присвоено досрочно за проявленное усердие, координацию действий силовых структур и государственных органов, оказания всесторонней помощи соединениям, частям и учреждениям Минобороны, принимавшим участие в урегулировании конфликта в Баткенской области.

Редакция 24.kg запросила официальное разъяснение у пресс-службы Минобороны. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.

Напомним, в апреле во время приграничного конфликта Артем Новиков занимал должность первого вице-премьер-министра. В Баткенской области он проводил заседание оперативного штаба как руководитель рабочей группы по урегулированию и изучению ситуации.

