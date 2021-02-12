В Генпрокуратуре рассказали подробности шести дел Абдиля Сегизбаева

В отношении экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Об этом 24.kg сообщили в Генеральной прокуратуре.

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Уточняется, что Абдилю Сегизбаеву вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

«Первое дело касается Белизгейта. В частности, Сегизбаев, пользуясь своими полномочиями, собирал компромат, чтобы очернить депутатов Жогорку Кенеша Аиду Салянову, Омурбека Текебаева и Алмамбета Шыкмаматова. Он распространил ложную информацию о Белизгейте в 2016 году», — проинформировали в Генпрокуратуре.

В надзорном органе заявили, что второе дело в отношении Абдиля Сегизбаева касается распределения жилья между сотрудниками ГКНБ в микрорайоне «Кок-Джар». В Жилищном кодексе четко указано, кому в первую очередь должна выделяться недвижимость.

«По личному указанию Абдиля Сегизбаева начальник Девятой службы ГКНБ Дамир Мусакеев и председатель жилищной комиссии Б.Нуржигитов незаконно выдали трехкомнатную квартиру прапорщику М.Жумагулову. По третьему делу Сегизбаев незаконно выдал именное оружие сотрудникам ГКНБ Э.Базакечову, А.Джаманакову и М.Жумагулову. Четвертое дело касается незаконной приватизации земельных участков в селе Кой-Таш Аламединского района», — пояснили в ГП КР.

Пятое дело касается незаконных командировок некоторых руководителей спецслужб. В 2017-м они ездили за рубеж за счет бюджета. Эти командировки, по данным надзорного органа, были необоснованными. Ущерб государству устанавливается.

Шестое уголовное дело в отношении Абдиля Сегизбаева расследуется под грифом «Секретно».

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении Абдиля Сегизбаева было возбуждено два уголовных дела. Одно касается незаконного приобретения земельных участков в селе Кой-Таш, второе связано со скандалом по делу о Белизгейте. Бывшего главу спецслужб водворили в СИЗО ГКНБ. Позже генеральный прокурор Курманкул Зулушев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел.