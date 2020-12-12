Контрабанда золота. Дуйшенбека Чоткараева взяли под стражу

В ходе расследования уголовного дела о контрабанде золота установлена причастность к этому преступлению бывшего первого заместителя председателя — директора Антикоррупционной службы ГКНБ Дуйшенбека Чоткараева. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что следствие получило неопровержимые доказательства непосредственной причастности Дуйшенбека Чоткараева к незаконному освобождению задержанных за контрабанду лиц и выдаче изъятых ювелирных изделий.

«12 декабря Генеральная прокуратура уведомила Дуйшенбека Чоткараева о подозрении в совершении преступлений по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Экономическая контрабанда» УК КР. Первомайский районный суд Бишкека в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия», — отметили в ГКНБ.

Напомним, что ранее по делу о контрабанде золота задержан бывший сотрудник АКС ГКНБ. Кроме того, в деле фигурирует и экс-глава Антикоррупционной службы Дуйшенбек Чоткараев. Его допросили пока в качестве свидетеля.

В марте 2019 года Военная прокуратура начала расследовать несколько уголовных дел, связанных с контрабандой ювелирных изделий отдельными поставщиками в сговоре с сотрудниками ГКНБ. В 2017-м одно из оперативных подразделений ведомства задержало 22 килограмма золотых украшений, ввезенных в страну контрабандным путем. Тогда руководство госкомитета незаконно распорядилось прекратить доследственную проверку и вернуть изъятую продукцию. Поставщики контрабанды привлечены к ответственности. Кроме того, ГКНБ установил причастность к этому делу экс-замглавы ведомства Болота Суюмбаева. Он объявлен в розыск.