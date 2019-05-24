Незаконное распределение квартир. Дамира Мусакеева осудили на 5 лет

Экс-главу Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева арестовали по обвинению в незаконном распределении квартир. Об этом 24.kg сообщил член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.

По его словам, такое решение принял сегодня Свердловский районный суд.

«По предварительным данным, Дамира Мусакеева приговорили к пяти годам лишения свободы. Кроме того, суд наложил на него штраф», — сказал Адиль Турдукулов.

О том, что Дамира Мусакеева осудили на 5 лет, написала на своей странице в Facebook заместитель лидера партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

Военная прокуратура ранее возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения. Речь о недвижимости экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева. По версии следствия, с 2010 по 2017 год он приобрел жилья на 20 миллионов сомов.

Дамира Мусакеева обвиняют и в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ с 2016 по 2017 год, незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных к себе сотрудников.