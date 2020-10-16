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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Первому зампредседателя ГКНБ присвоено генеральское звание

Полковнику ГКНБ Талантбеку Салиеву присвоено звание генерал-майора. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, указ о присвоении высшего воинского звания первому заместителю председателя ГКНБ 14 октября подписал Сооронбай Жээнбеков.

Ранее двум заместителям главы МВД были присвоены генеральские звания.

Отметим, сегодня глава государства досрочно сложил полномочия. Парламент принял его отставку. Торага Канат Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. И. о. главы государства стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Ссылка: https://24.kg/vlast/169565/
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