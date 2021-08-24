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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Темира Сариева не доставили в Бишкекский городской суд

Экс-премьер-министра Темира Сариева не доставили в суд для рассмотрения апелляционной жалобы на решение Первомайского райсуда о его аресте. Об этом 24.kg сообщил адвокат Тимур Султанов.

По его словам, по закону задержанного должны были доставить на процесс. Защита потребовала доставить Темира Сариева в здание Бишкекского городского суда. Судебная коллегия поддержала прошение. Задержанного обещали доставить.

А возле городского суда продолжается митинг. На акцию в поддержку Темира Сариева собралось больше 400 сторонников.

Напомним, Темира Сариева арестовали в рамках расследования ГКНБ уголовного дела по «Кумтору». Ему вменяют занижение суммы экологического ущерба на руднике. По словам его адвокатов, такое обвинение абсурдно, поскольку, будучи главой госкомиссии по проверке деятельности «Кумтора», Темир Сариев не мог принимать единоличные решения. В комиссию — коллегиальный орган — входили как чиновники и парламентарии, так и специалисты, в том числе экологи. Отчет комиссии заслушали в Жогорку Кенеше.

В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Арестован и экс-полномочный представитель президента в ЖК Данияр Нарымбаев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием. Омурбек Бабанов тоже освобожден. Более того, суд разрешил ему покинуть страну для лечения за границей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204913/
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