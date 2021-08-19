Член партии «Мекенчил» Торохан Жунусбеков ушел с поста советника директора MegaCom. Информацию об этом 24.kg подтвердили в компании.

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Уточняется, что Торохан Жунусбеков освободил место по собственному желанию после смены руководства.

«После смены руководства в MegaCom была произведена оптимизация штата компании. Соответственно, пересмотрены условия трудового договора. Торохан Жунусбеков решил освободить свою должность», — сообщили в компании.

Напомним, что Торохан Жунусбеков — профессиональный митингующий. Во время беспорядков после выборов он пытался захватить мэрию Бишкека и исполнять обязанности главы столичного муниципалитета. Он также заявлял, что его кандидатуру на пост градоначальника поддерживает Садыр Жапаров. Его сторонник искренне считал, что заслужил должность главы столицы, но сам даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ. Торохана Жунусбекова назначили советником директора сотовой компании MegaCom в декабре 2020 года.