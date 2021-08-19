Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»

Сегодня, 19 августа, в ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров, по итогам которого принято решение о переизбрании состава совета директоров.
Действующий обновленный состав топ-менеджеров (руководство) ОАО «Кыргызтелеком» по представлению Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве инвестиций КР выглядит следующим образом:
Состав совета директоров ОАО «Кыргызтелеком»:
- Исанов Алмаз Насирдинович — председатель;
- Асылбеков Атай Ибраимбекович;
- Сабыралиев Нурдин Куменович;
- Аскаров Канатбек Ашымжанович;
- Бекишов Усеналы Дуйшеналиевич.
Члены правления:
- Косумбаев Данияр Омурбекович — председатель правления;
- Имантуров Азамат Климович;
- Ысаков Талантбек Качкынбаевич.