Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»

Сегодня, 19 августа, в ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров, по итогам которого принято решение о переизбрании состава совета директоров.

Действующий обновленный состав топ-менеджеров (руководство) ОАО «Кыргызтелеком» по представлению Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве инвестиций КР выглядит следующим образом:

Состав совета директоров ОАО «Кыргызтелеком»:

Исанов Алмаз Насирдинович — председатель;

Асылбеков Атай Ибраимбекович;

Сабыралиев Нурдин Куменович;

Аскаров Канатбек Ашымжанович;

Бекишов Усеналы Дуйшеналиевич.

Члены правления: