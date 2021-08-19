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Бизнес

Обновился состав топ-менеджеров ОАО «Кыргызтелеком»

Сегодня, 19 августа, в ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров, по итогам которого принято решение о переизбрании состава совета директоров.

Действующий обновленный состав топ-менеджеров (руководство) ОАО «Кыргызтелеком» по представлению Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве инвестиций КР выглядит следующим образом:

Состав совета директоров ОАО «Кыргызтелеком»:

  • Исанов Алмаз Насирдинович — председатель;
  • Асылбеков Атай Ибраимбекович;
  • Сабыралиев Нурдин Куменович;
  • Аскаров Канатбек Ашымжанович;
  • Бекишов Усеналы Дуйшеналиевич.

Члены правления:

  • Косумбаев Данияр Омурбекович — председатель правления;
  • Имантуров Азамат Климович;
  • Ысаков Талантбек Качкынбаевич.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/204499/
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