Кадровые перестановки продолжаются. В Министерстве транспорта новый глава

Согласно указу президента, министром транспорта и коммуникаций назначен Эркинбек Осоев. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Нового министра сегодня представил коллективу первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев.

До назначения на должность Эркинбек Осоев был заместителем министра транспорта и коммуникаций, а с 2017 года возглавлял группу реализации инвестиционных проектов (ГРИП) Исламского банка развития.

Его предшественница Гульмира Абдралиева проработала на посту около полугода.