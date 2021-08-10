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Власть

Кадровые перестановки продолжаются. В Министерстве транспорта новый глава

Согласно указу президента, министром транспорта и коммуникаций назначен Эркинбек Осоев. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Нового министра сегодня представил коллективу первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев.

До назначения на должность Эркинбек Осоев был заместителем министра транспорта и коммуникаций, а с 2017 года возглавлял группу реализации инвестиционных проектов (ГРИП) Исламского банка развития.

Его предшественница Гульмира Абдралиева проработала на посту около полугода.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203613/
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