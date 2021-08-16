Руководитель аппарата мэрии Бишкека Мырзабек Жыпаркулов освобожден от должности. Как сообщили 24.kg в муниципалитете, чиновник написал заявление по собственному желанию.



Напомним, Мырзабека Жыпаркулова руководителем аппарата мэрии столицы назначил и. о. мэра Таалайбек Сарыбашов. Сам он тоже продержался на посту градоначальника Бишкека недолго — всего 10 дней.

12 августа и. о мэра города назначен Айбек Джунушалиев. Он будет работать до избрания нового мэра столицы. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.