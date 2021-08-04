Задержание Темира Сариева незаконно, заявляют юристы правовой клиники «Адилет»

Задержание экс-премьер-министра Темира Сариева незаконно и необоснованно, заявили 24.kg в правовой клинике «Адилет».

«В связи с заявлением пресс-центра ГКНБ о задержании Темира Сариева хотим сообщить, что он ранее неоднократно давал показания в качестве свидетеля по делу «Кумтора». На все вызовы следователей Темир Сариев являлся своевременно. В последний раз он был приглашен и дал показания 16 июня 2021 года. Вчера, 3 августа, без вручения повестки, без предъявления какого-либо письменного следственного поручения сотрудники ГКНБ сопроводили с места работы экс-главу правительства в здание Госкомитета национальной безопасности. По приезде Темир Сариев находился в здании ГКНБ три часа. При этом, кроме устных бесед, никаких следственных действий с ним не было проведено. Спустя три часа следователем было вынесено постановление о задержании», — проинформировали в «Адилете», чьи юристы оказывают правовую помощь Темиру Сариеву.

Они подчеркнули, что задержание Темира Сариева считают незаконным и необоснованным.

«Государственная комиссия по изучению деятельности золоторудного месторождения Кумтор, возглавляемая в то время Темиром Сариевым, была образована на паритетных началах, куда были включены депутаты Жогорку Кенеша, специалисты, независимые эксперты, представители местного сообщества, а также представители местных органов власти (губернаторов). Государственная комиссия вела свою работу прозрачно и открыто, каждое заседание протоколировалось», — напомнили адвокаты.

В правовой клинике «Адилет» также прокомментировали заявление пресс-центра ГКНБ о якобы занижении Темиром Сариевым экологического ущерба.

«Отмечаем, что Темир Сариев, согласно регламенту государственной комиссии, не мог принимать какие-либо решения самостоятельно, тем более определение экологического ущерба входило в компетенцию уполномоченного государственного органа по охране окружающей среды. Отчет работы государственной комиссии был представлен Жогорку Кенешу, где ему была дана очень высокая оценка», — напомнили юристы.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, а также Омурбека Бабанова. Они пошли на сотрудничество со следствием.