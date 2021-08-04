10:55
USD 84.71
EUR 100.66
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Задержание Темира Сариева незаконно, заявляют юристы правовой клиники «Адилет»

Задержание экс-премьер-министра Темира Сариева незаконно и необоснованно, заявили 24.kg в правовой клинике «Адилет».

«В связи с заявлением пресс-центра ГКНБ о задержании Темира Сариева хотим сообщить, что он ранее неоднократно давал показания в качестве свидетеля по делу «Кумтора». На все вызовы следователей Темир Сариев являлся своевременно. В последний раз он был приглашен и дал показания 16 июня 2021 года. Вчера, 3 августа, без вручения повестки, без предъявления какого-либо письменного следственного поручения сотрудники ГКНБ сопроводили с места работы экс-главу правительства в здание Госкомитета национальной безопасности. По приезде Темир Сариев находился в здании ГКНБ три часа. При этом, кроме устных бесед, никаких следственных действий с ним не было проведено. Спустя три часа следователем было вынесено постановление о задержании», — проинформировали в «Адилете», чьи юристы оказывают правовую помощь Темиру Сариеву.

Они подчеркнули, что задержание Темира Сариева считают незаконным и необоснованным.

Читайте по теме
Дело «Кумтора». Почему власть арестовывает выдуманных виновных, а не реальных?

«Государственная комиссия по изучению деятельности золоторудного месторождения Кумтор, возглавляемая в то время Темиром Сариевым, была образована на паритетных началах, куда были включены депутаты Жогорку Кенеша, специалисты, независимые эксперты, представители местного сообщества, а также представители местных органов власти (губернаторов). Государственная комиссия вела свою работу прозрачно и открыто, каждое заседание протоколировалось», — напомнили адвокаты.

В правовой клинике «Адилет» также прокомментировали заявление пресс-центра ГКНБ о якобы занижении Темиром Сариевым экологического ущерба.

«Отмечаем, что Темир Сариев, согласно регламенту государственной комиссии, не мог принимать какие-либо решения самостоятельно, тем более определение экологического ущерба входило в компетенцию уполномоченного государственного органа по охране окружающей среды. Отчет работы государственной комиссии был представлен Жогорку Кенешу, где ему была дана очень высокая оценка», — напомнили юристы.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, а также Омурбека Бабанова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

В столицу прибыл бывший президент Аскар Акаев, который также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».
Ссылка: https://24.kg/vlast/203096/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Омбудсмен обеспокоен состоянием здоровья Данияра Нарымбаева
Депутата парламента Дастана Бекешева вызвали в Военную прокуратуру
Дело «Кумтора». Почему власть арестовывает выдуманных виновных, а не реальных?
Экс-премьер-министр Темир Сариев задержан по делу «Кумтора»
Нас ждут разоблачения и большие скандалы. Марс Сариев о приезде Аскара Акаева
Политологи уверены, что Аскара Акаева не будут судить в Кыргызстане
Аскар Акаев намерен посетить малую родину в Кемине. После допросов
Аскар Акаев отказался говорить, на каких условиях пошел на сделку со следствием
Встретили радушно. Аскар Акаев вышел с допроса в ГКНБ и сделал заявление
Дело «Кумтора». Аскар Акаев готов сотрудничать со следствием
Популярные новости
Узбекистанцы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан Узбекистанцы обратились к Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан
Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий
Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева
Аскар Акаев возвращается в&nbsp;Бишкек Аскар Акаев возвращается в Бишкек
Бизнес
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
Beeline дарит подарки и&nbsp;приятные бонусы в&nbsp;честь дня рождения! Beeline дарит подарки и приятные бонусы в честь дня рождения!
Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в&nbsp;&laquo;Керемет Банк&raquo;! Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в «Керемет Банк»!
4 августа, среда
10:49
Последствия засухи. Урожай зерновых, по прогнозам, снизится до 35 процентов Последствия засухи. Урожай зерновых, по прогнозам, сниз...
10:49
Задержание Темира Сариева незаконно, заявляют юристы правовой клиники «Адилет»
10:45
Женщина утонула, пытаясь помыть руки в реке Чичкан
10:44
Началась реконструкция автодороги Балыкчи — Барскоон
10:40
Для зараженных COVID-19 свободны 466 коек в медучреждениях Бишкека