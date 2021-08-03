Экс-премьер-министр Темир Сариев задержан по делу «Кумтора». Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-центре ГКНБ.

«По результатам проведенных следственных действий и полученных по делу доказательств 3 августа следствием было принято решение о задержании бывшего премьер-министра страны Темира Сариева, который водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следствием установлено, что, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, он занизил сумму экологического ущерба от работы рудника «Кумтор» на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в ближайшие 48 часов Первомайским районным судом Бишкека в отношении задержанного будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, а также Омурбека Бабанова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

В Бишкек прибыл бывший президент Аскар Акаев, который также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».