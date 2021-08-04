Депутата парламента Дастана Бекешева вызвали в Военную прокуратуру

Депутата парламента Дастана Бекешева вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом он сообщил в Twitter.
По его словам, вызвали в связи с вопросом по голосованию в Жогороку Кенеше по принятию Водного кодекса (разработка ледников Давыдов и Лысый).
«Я хоть и голосовал против закона, но считаю это дело не юридическим, а политическим. Депутаты не несут правовой ответственности за результаты голосования. Они должны нести моральную ответственность. Те, кто согласился отдать на разработку ледники, не должны избираться в парламент», — написал Дастан Бекешев.
Ранее в прокуратуре допросили бывшего нардепа Эльвиру Сурабалдиеву и действующего парламентария Наталью Никитенко.
Отметим, что изменения в Водный кодекс предполагали исключение ледников Давыдов и Лысый из запрета для деятельности горнодобывающей промышленности, которая может повлиять на их состояние.
Напомним, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, а также Омурбека Бабанова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
В столицу прибыл бывший президент Аскар Акаев, который также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора». 3 августа был задержан экс-премьер-министр Темир Сариев.