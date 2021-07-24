Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 июля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Жарасул Абдураимов назначен заместителем министра экономики и финансов.

Решение принято с учетом большого опыта Жарасула Абдураимова в промышленном секторе. Ранее он руководил рядом промышленных объектов.

Жарасулу Абдураимову 60 лет. Родился в селе Гульча Алайского района Ошской области. По профессии экономист.

Он с октября 2020 года был полномочным представителем правительства в Ошской области.

Жарасул Абдураимов — брат бывшего советника президента Каныбека Осмоналиева, который заявил, что уходит с должности.

Назначены полномочные представители президента в регионах.

Абдикарим Алимбаев стал полномочным представителем президента в Баткенской области. Он с 5 мая 2021 года занимал должность полпреда правительства в этой же области.

Сабыркул Ашимбаев назначен полномочным представителем президента в Нарынской области. Он с 16 октября 2020-го был полпредом правительства в этом регионе.

Зиядин Жамалдинов назначен полномочным представителем президента в Ошской области. Он был депутатом Жогорку Кенеша трех созывов.

Он пришел вместо Жарасула Абдураимова, который стал заместителем министра экономики и финансов.

Мирбек Кожоев назначен полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области. Он с 11 мая 2021 года возглавлял полпредство в этой области.

Бакытбек Нарбеков назначен полпредом президента в Таласской области. С марта 2021-го занимал должность полпреда правительства в этом регионе.

Абсаттар Сыргабаев назначен полномочным представителем в Джалал-Абадской области. С 19 октября 2020 года был полномочным представителем правительства в области.

Эркин Тентишев стал полномочным представителем в Чуйской области. С марта занимал должность полпреда правительства в регионе.

Напомним, ранее указом президента в целях обеспечения эффективного государственного управления, реализации государственной политики в регионах и координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления институт полномочных представителей правительства в областях был преобразован в институт полномочных представителей президента в областях.

Бишкекская ТИК подвела итоги повторных выборов.

11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей.

Семипроцентный порог в столице преодолели шесть политических партий.

Мандаты распределились следующим образом: «Эмгек» — 11, «Ата Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5, «Социал-демократы» — 5.

О кадровых перестановках с 12 по 16 июля читайте здесь.