Бишкекская ТИК подвела итоги повторных выборов. Сколько мандатов у партий

Бишкекская территориальная избирательная комиссия на заседании утвердила итоги голосования и определила результаты повторных выборов депутатов столичного горкенеша. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По ее данным, 7-процентный порог преодолели шесть политических партий.

Мандаты распределились следующим образом: «Эмгек» — 11, «Ата Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5, «Социал-демократы» — 5.

Бишкекская территориальная избирательная комиссия определила, что депутатами Бишкекского городского кенеша избраны:

«Эмгек»

Эльмир Досалиев;

Бактиярбек Иманалиев;

Елизавета Алымбаева;

Айбек Ашимов;

Бактыбек Абдиев;

Лира Акунова;

Токтосун Султанов;

Руслан Шаршенбай уулу;

Светлана Кенжебаева;

Жумабек Салымбеков;

Ильяз Чалов.

«Ата Журт Кыргызстан»

Алымбек Бактыбеков;

Таалайбек Сурапбаев;

Мээрим Нусубалиева;

Таалайбек Жакыпов;

Эдик Досиев;

Айканыш Ашырова;

Куванычбек Конгантиев;

Максат Токтогулов;

Омуркан Ашанбаева.

«Ишеним»

Рысбай Аматов;

Сайдахмат Исмаилов;

Рамина Идырова;

Арнас Тиллебаев;

Таалайбек Дайырбеков;

Мадина Чеченова;

Асылбек Акылбеков;

Бекжан Усеналиев.

«Ынтымак»

Максат Алымбеков;

Казыбек Эргешов;

Наргиза Жолдошбаева;

Мийзамидин Калыков;

Таалайбек Сариев;

Гульназ Халилова;

Улан Сариев.

«Онугуу-Прогресс»

Манас Абдыллабек уулу;

Жылдызбек Абдраимов;

Дамира Жолдошалиева;

Олег Попиков;

Жаныбек Асанбеков.

«Социал-демократы»

Кадырбек Атамбаев;

Таалай Темиркулов;

Элнура Дуйшекеева;

Султанбек Абдуллажанов;

Илгиз Сарылдык уулу.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.