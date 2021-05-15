Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Марат Иманкулов возглавил Совет безопасности Кыргызстана.
Он сменил на этой должности Рыскелди Мусаева.
Марат Иманкулов родился 10 марта 1960 года в селе Онбир-Жылга Чуйской области. Окончил Московский полиграфический институт, Высшую школу КГБ СССР (Киев), Высшую школу КГБ СССР (Ташкент).
Генерал-майор органов национальной безопасности.
В органах нацбезопасности Кыргызстана с 1986 года. Служил начальником региональных управлений ГСНБ в Нарынской, Ошской и Джалал-Абадской областях.
2005-2007 — начальник управления по противодействию терроризму в спецслужбах КР.
В 2007 году работал заместителем руководителя Антитеррористического центра стран СНГ. В 2010-м занимал пост секретаря Совета безопасности КР. Через четыре месяца орган был упразднен.
В 2011 году был первым заместителем председателя ГКНБ.
Баллотировался в президенты Кыргызстана. Набрал всего 5,5 тысячи голосов избирателей (0,3 процента).
Полпредом кабинета министров в Иссык-Кульской области стал Мирбек Кожоев.
Прежний полпред Эльчибек Джантаев покинул должность в связи с переходом на другую работу.
Мирбек Кожоев родился 26 июля 1982 года в Тюпском районе Иссык-Кульской области.
В 2006-2010 годах был помощником и пресс-секретарем экс-губернатора Иссык-Кульской области Кыдыкбека Исаева.
С 2017-го работал заместителем заведующего отделом — заведующим сектором мониторинга развития отдела политики госуправления и организационно-инспекторской работы аппарата президента.
Осконбай Жээнбаев стал депутатом Жогорку Кенеша.
Нардеп Зарылбек Рысалиев лишился мандата. Он имеет судимость по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. Согласно закону, он не может заседать в Жогорку Кенеше.
Осконбай Жээнбаев — бизнесмен. Возглавляет общество с ограниченной ответственностью «Кедейлуу». Компания занимается оптовой торговлей.
Чолпонбек Абыкеев стал советником главы кабинета министров.
Чолпонбек Абыкеев родился 16 августа 1957 года. Известный журналист и писатель. Учредитель, основатель и главный редактор газеты на кыргызском языке «Аалам».
Ранее работал заведующим отделом по связям с общественностью администрации президента КР. Возглавлял Государственное архивное агентство.
Входил в состав конституционного совещания под председательством Бекбосуна Борубашова.
Выступает с резкой критикой землячества и трайбализма. Критиковал аксакалов за соглашательскую позицию.
Жаныбек Орозалиев назначен председателем Социального фонда.
Уланбек Асанов освобожден от занимаемой должности председателя Социального фонда при Министерстве здравоохранения и социального развития. Он проработал с марта 2021 года.
Жаныбек Орозалиев родился 16 апреля 1977 года.
Был членом совета директоров ОАО «Электрические станции», соучредитель общественного объединения «Демилге проект», которое занимается содействием в обучении студентов за рубежом.
Базарбай Мусабеков назначен председателем Фонда государственных материальных резервов.
Ранее Фонд госматрезервов возглавлял Каныбек Айдаров.
Базарбай Мусабеков родился 25 февраля 1968 года.
На выборах-2010 был под № 71 в списке кандидатов в депутаты парламента Кыргызстана от партии «Ата Журт». Занимал пост заведующего отделом эксплуатации здания управления Жогорку Кенеша.
Эльчибек Джантаев назначен директором Госагентства регионального развития при Минсельхозе.
Ранее с ноября 2020 года он был полпредом правительства в Иссык-Кульской области.
Эльчибек Джантаев родился 8 сентября 1973 года в селе Ак-Чий Иссык-Кульской области. Имеет высшее образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Трудовую деятельность начал в 2002-м статистом-экономистом в Ак-Чийской сельской управе, которую возглавил в 2009 году.
2013-2014 — председатель местного кенеша;
2014-2018 — первый заместитель акима Ак-Суйского района;
2018-2020 — глава Тюпской районной государственной администрации;
2020 — первый заместитель полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.
Глава Дирекции по олимпийским видам спорта Джоомарт Шамканов покинул пост.
Он написал заявление по собственному желанию. Джоомарт Шамканов проработал в должности с января 2018 года.
С поста ушел и его заместитель Эрлан Бекманбетов.
Виктория Мозгачева назначена вице-мэром Бишкека.
Она будет работать вместо ушедшей в отставку Айжан Чыныбаевой, которая ранее подала заявление по собственному желанию.
Виктория Мозгачева была вице-мэром столицы при мэре Азизе Суракматове. Ее назначили в разгар вспышки коронавируса — в июле 2020 года. Осенью покинула пост.
Она баллотировалась в депутаты Бишкекского горкенеша от НДПК. Однако партию отстранили от получения мандатов за подкуп избирателей. Позже с гонки сняли также партии «Эмгек» и «Ак Бата», а выборы признали недействительными.
Как и прежде, Мозгачева будет курировать социальную сферу.
О кадровых перестановках с 3 по 7 мая читайте здесь.