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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Исхак Пирматов отпущен под подписку о невыезде

Бывшему депутату Жогорку Кенеша Исхаку Пирматову изменили меру пресечения и освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Информацию подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Сообщается, что Исхак Пирматов начал сотрудничать со следствием.

На прошлой неделе Исхака Пирматова по состоянию здоровья перевели в частную кардиологическую клинику «Бикард».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201783/
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