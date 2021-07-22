Дело «Кумтора». Исхак Пирматов отпущен под подписку о невыезде

Бывшему депутату Жогорку Кенеша Исхаку Пирматову изменили меру пресечения и освободили из-под стражи под подписку о невыезде. Информацию подтвердили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Сообщается, что Исхак Пирматов начал сотрудничать со следствием.

На прошлой неделе Исхака Пирматова по состоянию здоровья перевели в частную кардиологическую клинику «Бикард».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.