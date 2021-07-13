Исхак Пирматов госпитализирован в частную клинику «Бикард»

Фигурант уголовного дела по «Кумтору» депутат Исхак Пирматов госпитализирован в частную клинику. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что парламентарий переведен в клинику «Бикард».
Ранее туда был госпитализирован экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев.
Отметим, в «Бикарде» уже второй месяц находится на лечении экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.