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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Исхак Пирматов госпитализирован в частную клинику «Бикард»

Фигурант уголовного дела по «Кумтору» депутат Исхак Пирматов госпитализирован в частную клинику. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что парламентарий переведен в клинику «Бикард».

Ранее туда был госпитализирован экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев.

Отметим, в «Бикарде» уже второй месяц находится на лечении экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200998/
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