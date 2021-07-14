В городе Ош пять партий требуют аннулировать итоги повторных выборов

Пять партий, принявших участие в повторных выборах депутатов Ошского городского кенеша, обратились в территориальную избирательную комиссию с требованием аннулировать результаты голосования. Об этом заявил представитель партии «Улуу-Журт» Мирлан Орозбаев.

Политорганизации «Улуу-Журт», «Бутун Кыргызстан», «Келечек-Будущее», «Нур», которые не смогли преодолеть избирательный порог, и партия «Ынтымак», отказавшаяся от участия накануне дня голосования, считают, что кампания прошла с нарушениями.

«Выборы прошли с многочисленными нарушениями, у каждой партии есть доказательства. В случае разбирательства мы можем их предоставить. Президент Садыр Жапаров поручал мэру Оша провести справедливые выборы, но он не выполнил это», — сказал Мирлан Орозбаев.

ТИК Оша пока не комментирует инициативу пяти партий.

В южной столице в горкенеш прошли четыре партии.

В Бишкеке, отметим, три политобъединения не признали результаты голосования — «Уулу-Журт», «Туран», «Реформа». Партия «Социал-демократы» потребовала отменить итоги по «Эмгеку», «Ишениму» и «Онугуу-Прогрессу», заявив, что их представители занимались подкупом.