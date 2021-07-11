Итоги выборов. Еще две партии не признают результаты голосования

Завершились повторные выборы депутатов местных кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке.

В Бишкеке три партии не признали итоги голосования. «Реформа» с результатом 5,37 процента согласно данным АСУ. А также «Уулу-Журт» и «Туран». За первую проголосовали 0,22 процента избирателей, за вторую — 0,38 процента.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что Центризбирком рассмотрит заявления несогласных с результатами выборов партий.

По предварительным данным, в Бишкеке прошли в БГК шесть партий, в Оше — четыре, в Токмаке — пять.