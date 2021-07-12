08:33
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий

Партия «Социал-демократы Кыргызстана» сделала заявление, которое разместила в социальной сети Facebook.

Лидер Темирлан Султанбеков поблагодарил избирателей за поддержку. Партия набрала 8,13 процента и получила, по предварительным данным, пять мандатов в БГК.

СДК заявляет, что итоги голосования по партиям «Эмгек», «Онугуу-Прогресс» и «Ишеним» не признает и требует их аннулирования.

«Эти партии нарушили законодательство», — утверждает Темирлан Султанбеков.

Накануне, в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200732/
просмотров: 557
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. Сайт ЦИКа подвергся 130 кибератакам из 10 стран
Итоги выборов. «Реформа» не признает результаты голосования
Итоги выборов. По данным на 21.30 в Бишкекский горкенеш проходят шесть партий
Итоги выборов. По данным на 20.30 в Токмаке лидирует «Бирге-Вместе»
Итоги выборов на 20.30. В Бишкеке лидирует партия «Эмгек»
Повторные выборы в Бишкеке, Оше и Токмаке завершились
Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило 13 сообщений о нарушениях
Повторные выборы. В городе Ош проголосовали 36,41 процента избирателей
Повторные выборы. Зарегистрировано семь фактов по уголовным статьям
Повторные выборы. В Оше задержана за подкуп голосов агитатор одной из партий
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
12 июля, понедельник
08:26
Избиение ребенка на Иссык-Куле. Россотрудничество готово оказать поддержку Избиение ребенка на Иссык-Куле. Россотрудничество готов...
08:18
Бывший глава Кок-Серекского айыл окмоту ударил ножом депутата местного кенеша
08:08
СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 июля, воскресенье
23:46
Илья Варламов о том, почему он счастлив оказаться в городе Ош
23:21
Итоги выборов. Еще две партии не признают результаты голосования
23:14
Предварительный состав городских кенешей Бишкека, Оша и Токмака. Списки
22:47
Повторные выборы. ЦИК рассмотрит заявление партии «Реформа» о нарушениях
22:45
В Джалал-Абаде построят дом для сотрудников ГКНБ за счет неизвестных спонсоров