СДК требует аннулировать результаты повторных выборов для трех партий

Партия «Социал-демократы Кыргызстана» сделала заявление, которое разместила в социальной сети Facebook.

Лидер Темирлан Султанбеков поблагодарил избирателей за поддержку. Партия набрала 8,13 процента и получила, по предварительным данным, пять мандатов в БГК.

СДК заявляет, что итоги голосования по партиям «Эмгек», «Онугуу-Прогресс» и «Ишеним» не признает и требует их аннулирования.

«Эти партии нарушили законодательство», — утверждает Темирлан Султанбеков.

Накануне, в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.