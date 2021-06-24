Зачем Садыр Жапаров едет в Душанбе, объясняет пресс-служба президента

Президент Садыр Жапаров 27-29 июня с официальными визитами посетит Туркменистан и Таджикистан.



В рамках визита в Ашхабад он проведет двусторонние переговоры с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в узком и расширенном форматах.

Лидеры двух стран обсудят приоритетные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

Далее Садыр Жапаров совершит официальный визит в Республику Таджикистан. Ожидается проведение двусторонних переговоров с президентом Эмомали Рахмоном.

Стороны обсудят текущие актуальные направления двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы кыргызско-таджикской государственной границы.

Визит в Душанбе состоится после конфликта на границе, который произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.