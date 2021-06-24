14:35
USD 84.65
EUR 101.01
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Зачем Садыр Жапаров едет в Душанбе, объясняет пресс-служба президента

Президент Садыр Жапаров 27-29 июня с официальными визитами посетит Туркменистан и Таджикистан.

В рамках визита в Ашхабад он проведет двусторонние переговоры с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в узком и расширенном форматах.

Лидеры двух стран обсудят приоритетные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

Далее Садыр Жапаров совершит официальный визит в Республику Таджикистан. Ожидается проведение двусторонних переговоров с президентом Эмомали Рахмоном.

Стороны обсудят текущие актуальные направления двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы кыргызско-таджикской государственной границы.

Визит в Душанбе состоится после конфликта на границе, который произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198762/
просмотров: 1033
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Душанбе
Генпрокуратура станет ключевым органом по защите бизнеса
Садыр Жапаров: За саботаж и бюрократию чиновники сядут за решетку
О «конвертбаях» и «тендербеках». Садыру Жапарову рассказали, кто мешает бизнесу
Аскар Салымбеков пожаловался Садыру Жапарову на проверки со стороны прокуратуры
Личный оператор президента стал заместителем главы ОТРК
Садыр Жапаров прокомментировал дело владельца Karven Генриха Баляна
Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована
Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Юристы выступают против новой редакции кодексов. Они противоречат Конституции
Популярные новости
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована Антикоррупционная служба ГКНБ Кыргызстана будет расформирована
Бизнес
Мифы и&nbsp;правда о&nbsp;частных распределительных энергокомпаниях Мифы и правда о частных распределительных энергокомпаниях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;Яндекс Go&nbsp;появился тариф &laquo;Грузовой&raquo; В Бишкеке в Яндекс Go появился тариф «Грузовой»
Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по&nbsp;мини-футболу &laquo;FUT-Лига&raquo; Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по мини-футболу «FUT-Лига»
Акция! Купи любой смартфон в&nbsp;MegaStore и&nbsp;получи серебряный номер в&nbsp;подарок Акция! Купи любой смартфон в MegaStore и получи серебряный номер в подарок
24 июня, четверг
14:33
Счетная палата не будет проводить аудит субъектов предпринимательства Счетная палата не будет проводить аудит субъектов предп...
14:10
Зачем Садыр Жапаров едет в Душанбе, объясняет пресс-служба президента
14:09
В Бишкеке произошел конфликт между сотрудником УПСМ и водителем
14:00
Третья волна COVID-19. Как в Кыргызстане повторяется сценарий «черного июля»
13:50
Испытания турецкой вакцины от коронавируса Turcovac пройдут и в Кыргызстане