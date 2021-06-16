Унижение для страны. Юрист ответила администрации президента про Гаагский суд

Одна из инициаторов обращения в Международный уголовный суд (Гаагский суд) из-за событий на кыргызско-таджикской границе юрист Сания Токтогазиева прокомментировала заявление администрации президента Садыра Жапарова.

«В администрации президента прокомментировали наше обращение в Международный уголовный суд относительно предполагаемых военных преступлений, совершенных вооруженными силами Таджикистана против мирного населения Кыргызстана. По мнению администрации президента КР, «отдельные силы хотят снова создать напряженность в двусторонних отношениях». Обращение было от пострадавших, юристов и гражданского общества, а не от государственных органов! От администрации президента не требовалось никакого заявления, лучше бы они просто промолчали, чем так открыто попирать национальные интересы Кыргызстана», — сказала юрист.

Я расцениваю это заявление как публичное унижение администрации президента, самого президента и в целом всей государственной машины. Оно отражает абсолютное отсутствие понимания со стороны администрации того, как работает Международный уголовный суд. Сания Токтогазиева

Напомним, ранее юрист Сания Токтогазиева вместе с группой единомышленников подала обращение прокурору Международного уголовного суда.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.