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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Военную агрессию Таджикистана против Кыргызстана должен исследовать Гаагский суд

Юрист Сания Токтогазиева, журналисты, медиаэксперты и активисты намерены добиваться международного расследования факта военной агрессии Республики Таджикистан против мирного населения Кыргызстана. Они обратились в Международный уголовный суд (Гаагский суд).

«Пользуясь правом, регламентированным статьей 15 Римского статута, от имени жертв и гражданского общества я направила communication (обращение) прокурору Международного уголовного суда с просьбой инициировать расследование согласно статье 53 Римского статута в отношении военнослужащих и главнокомандующих Таджикистана по факту совершения военных преступлений против мирного населения Кыргызской Республики», — отметила Сания Токтогазиева.

Международный уголовный суд, юрисдикция которого тщательно сформулирована в Римском статуте, является первым постоянным международным судом, созданным на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за многочисленные тяжкие преступления, совершенные в XXI веке. Международный уголовный суд является самостоятельным по отношению к Организации Объединенных Наций международным органом. Суд расположен в Гааге, Нидерланды.

Римский статут — это документ, регулирующий работу Международного уголовного суда. Страны, которые подписали и ратифицировали Римский статут, считаются полноценными участниками Международного уголовного суда.

Международный договор, учредивший Международный уголовный суд, принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. 

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196599/
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