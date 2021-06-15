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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Администрация президента Садыра Жапарова раскритиковала обращение в Гаагский суд

В администрации президента Садыра Жапарова отреагировали на обращение юриста Сании Токтогазиевой в Международный уголовный суд по факту вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе и агрессии соседнего государства в отношении мирных граждан 28-29 апреля.

В заявлении администрации говорится, что на сегодня все вопросы между Кыргызстаном и Таджикистаном по делимитации и демаркации государственной границы решаются исключительно политико-дипломатическим путем.

«Продолжают свою работу межправительственные комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, которые ищут наиболее приемлемые пути решения вопроса с учетом интересов двух стран. Вопросы границ требуют очень взвешенного подход, и в этом случае подобные инициативы могут нанести вред политико-дипломатическому решению вопроса», — сказано в ответе на обращение в Гаагский трибунал.

Сейчас, когда вопросы границ начали решаться в духе мира и переговорных процессов, возможно, отдельные силы хотят снова создать напряженность в двусторонних отношениях.

Из заявления администрации президента

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197782/
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