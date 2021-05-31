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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». ГКНБ сообщил о других фигурантах дела

По факту коррупции при реализации проекта «Кумтор» задержаны бывшие и действующие депутаты парламента. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в рамках уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения Кумтор межведомственной следственной группой продолжаются следственные действия с участием лиц, имеющих отношение к данному уголовному делу.

«После производства ряда следственных действий по подозрению в коррупции были задержаны экс-депутаты Жогорку Кенеша Исхак Пирматов и Талант Узакбаев», — сказали в ведомстве.

Ранее по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова и экс-спикера Асылбека Жээнбекова. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195879/
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