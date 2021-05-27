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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Темира Сариева допросили в Военной прокуратуре

Экс-премьер-министра Темира Сариева допросили в Военной прокуратуре. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Темир Сариев проходит как свидетель по одному из уголовных дел, связанных с рудником «Кумтор».

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195319/
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