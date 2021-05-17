ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении руководства «Кумтора»

ГКНБ расследует уголовное дело по руководству «Кумтора». Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

«Одно из них о выделении дополнительных земельных участков компании, где проходит бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Есть дело о начислении налоговых отчислений и нарушении правил обращения опасных веществ и загрязнении воздуха», — сказал Камчыбек Ташиев.

По его словам, в отношении руководства компании возбудили одно уголовное дело.

«Мы рассмотрим ответственность всех чиновников, подписавших соглашение. Есть у нас и дело по отношению к депутатам, получающим поддержку от «Кумтора». Это не голословные обвинения, это конкретные уголовные дела с конкретными обвинениями», — сказал Камчыбек Ташиев.