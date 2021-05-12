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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Голоса, отданные за «Ак Бату», ТИК признала недействительными

Бишкекская ТИК подводит итоги выборов депутатов БГК.

По мнению членов комиссии, от партии «Ак Бата» агитаторы и кандидаты грубо нарушали закон. Занимались благоустройством дворов и детских площадок, что запрещается законом.

Кроме того, раздавали избирателям пакеты с продуктами. Представители политорганизации заявили, что это провокация.

По словам главы БТИК Кайрата Маматова, есть факты, что «Ак Бата» нарушала закон и ее некоторые представители занимались подкупом. Поэтому БТИК пришла к выводу: голоса, отданные за эту политорганизацию, следует признать недействительными. Он пояснил — агитатор, который работает на партию, также является представителем политобъединения, участвующего в выборах.

Ранее, напомним, лидер партии «Ак Бата» экс-мэр столицы Нариман Тюлеев также заявил о массовых нарушениях, но со стороны партии «Эмгек» и требовал назначить перевыборы.

В ЦИК 24.kg пояснили, что перевыборы возможны, если итоги на одной трети участков будут признаны недействительными.

ТИК Бишкека ранее отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании НДПК. В партии назвали решение необоснованным и политически мотивированным.

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Партия «Ак Бата» в знак протеста отказалась от мандатов. Признаны недействительными бюллетени с голосами, отданными за партию «Эмгек».

О необходимости перевыборов заявляли и лидеры других партий, а также политики. В частности экс-депутат Исхак Масалиев и бывший министр обороны Исмаил Исаков.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193878/
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