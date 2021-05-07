Итоги выборов. Партия «Ак Бата» отказывается от мандатов в Бишкекский горкенеш

Партия «Ак Бата» заявила о своем снятии с гонки. Об этом сообщил лидер политорганизации экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев.

Напомним, по итогам прошедших 11 апреля выборов в местные кенеши «Ак Бата» заняла второе место.

«Возможно, горожане восприняли предвыборную программу политической партии «Ак Бата», которая позволила бы решить множество проблем столицы (общественный транспорт, лифтовое хозяйство, дороги и тротуары, парки, различные виды озеленения и социальная поддержка пенсионеров, медицинских работников, учителей и уязвимых слоев населения), как простые обещания. Людей понять можно. Из-за пандемии коронавируса народ, который и без того ежедневно пытается выжить, оказался в центре глубочайшего финансового кризиса. В такой ситуации трудно устоять перед деньгами олигархов. Базаркомы и олигархи готовы на все, чтобы сберечь свои бизнес-империи, ведь им есть что терять. От партии «Эмгек» баллотировались семь бывших депутатов БГК и 25 предпринимателей строительного бизнеса и базаркомов», — отметили в политорганизации.

Безусловно, сработали и грязные методы борьбы, к которым прибегала партия «Эмгек», нагло воспользовавшись тяжелым финансовым положением наших граждан. Из заявления партии «Ак Бата»

В партии «Ак Бата» подчеркнули, что лидер списка «Эмгека» Жаныбек Абиров, который вместе с отцом миллионером Болотбеком Абировым поставляли уголь низкого качества по завышенным ценам на столичную ТЭЦ, нанесли этим огромный ущерб бюджету.

Кроме того, в рядах партии Сергей Шин — директор ОсОО «ЭНПИ» и по совместительству сын экс-депутата Жогорку Кенеша Романа Шина, Айбек Ашимов — учредитель компании «Эмир Строй групп», владелец известной строительной компании «Авангард Стиль» Калыкбек Султанов, глава ОсОО «Имарат Прогресс» Бактияр Иманалиев.

По информации штаба «Ак Баты», Аскар Салымбеков также умудрился включить в «Эмгек» членов своего клана: вице-президента ассоциации «Дордой» Жумабека Салымбекова, Шаршенбай уулу Руслана, племянников Калыбека Чепеева, Кулнур Узакбаеву и Торогелди Узакбаева.

«Помимо этого, был массовый подкуп на рынке «Дордой», путем приобретения патентов в эти недели. Было зафиксировано массовое приобретение патентов на сумму 3 миллиона сомов. Кроме того, прокуратура дала оценку проекту «гражданских инициатив» путем возбуждения уголовного дела, тем самым подтвердив незаконность направления бюджетных средств на, по сути, агитационные работы в пользу отдельных кандидатов, действующих депутатов БГК, например Абирова. Есть уголовное дело по акиму Ленинского района, который также использовал бюджетные деньги в пользу партии «Эмгек». Не меньше нарушений по другим районам, особенно Свердловскому, где каждый чиновник аффилирован с этой партией и давно проработали схемы подкупа населения. Сотрудник мэрии Адилет Манасбеков публично заявил об использовании партией административного ресурса в лице домкомов и председателей ТСЖ. Соответствующее заявление он отправил на имя акима Октябрьского района и в правоохранительные органы», — информируют в «Ак Бате».

Во время выборов и предвыборной кампании партия «Эмгек» использовала массовый подкуп квартальных и домкомов, которые не давали работать агитаторам других партий, собирали и выбрасывали агитационный материал. Воздействовали на горожан, раздавали продуктовые пакеты и деньги, на выездных голосованиях прямо указывали пенсионерам, за кого голосовать. Из заявления партии «Ак Бата»

Председатель «Ак Баты» Нариман Тюлеев подчеркнул, что последней каплей стало заявление, опубликованное в СМИ и проморолик о том, что партийцы Салымбекова помпезно отправились в Баткен строить детский сад.

«Идея, безусловно, достойная. Но базаркомы не забыли прихватить с собой целую съемочную группу. Это повергло меня в шок. Постановочные кадры вызывают только боль и сожаление. А еще это прямое нарушение законодательства — члены партий, так же как и их семьи, не могут заниматься благотворительностью до оглашения официальных результатов выборов. Признаю, я тоже отправлял гуманитарную помощь нашим гражданам, которые пострадали от вооруженного нападения. Иначе я не мог, это мой народ. Но мы это сделали не пиарясь», — сказал Нариман Тюлеев.

Все эти факты о нарушениях «Эмгеком» публиковались в СМИ, но до сих пор никакие меры не приняты. ЦИК упорно не замечает нарушения со стороны партии «Эмгек». На сколько нужно быть слепыми и глухими или купленными партией базаркомов и олигархов? Считаю, что выборы прошли с грубыми нарушениями и войдут в историю как одни из самых грязных.

Требую признать итоги выборов в БГК недействительными, назначить перевыборы и не допускать в них участия партии «Эмгек». Партия «Ак Бата» готова вновь принять участие в выборах. Если ЦИК и в этот раз не примет никаких мер по отношению к партии «Эмгек», партия «Ак Бата» отказывается от мандатов в БГК. Нариман Тюлеев

Ранее, отметим, перевыборов требовала и партия НДПК, которую ТИК Бишкека отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.