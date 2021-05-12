Итоги выборов. Бишкекская ТИК отменила регистрацию списка партии «Эмгек»

Бишкекская ТИК сегодня подводит итоги выборов депутатов БГК.

При рассмотрении жалоб на действия отдельных кандидатов от партии «Эмгек», злоупотребляющих применением административного ресурса через квартальных и домкомов, а также вмешивающихся в работу участковых комиссий, члены Бишкекской ТИК пришли к выводу: политорганизацию следует отстранить от получения мандатов, а бюллетени с голосами за эту партию признать недействительными.

Ранее, напомним, лидер партии «Ак Бата» экс-мэр столицы Нариман Тюлеев также заявил о массовых нарушениях со стороны партии «Эмгек» и потребовал назначить перевыборы.

В ЦИК 24.kg пояснили, что перевыборы возможны, если итоги на одной трети участков будут признаны недействительными.

ТИК Бишкека ранее отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании НДПК. В партии назвали решение необоснованным и политически мотивированным.

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Партия «Ак Бата» в знак протеста отказалась от мандатов.

О необходимости перевыборов заявляли и лидеры других партий, а также политики. В частности экс-депутат Исхак Масалиев и бывший министр обороны Исмаил Исаков.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.