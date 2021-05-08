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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Экс-депутат Исхак Масалиев: Единственный выход из тупика — перевыборы

Экс-депутат Исхак Масалиев прокомментировал 24.kg скандал с отстранением по решению Бишкекской ТИК, ЦИК и судов партии НДПК от распределения мандатов депутатов Бишкекского городского кенеша и заявление партии «Ак Бата», отказавшейся от мест в Бишкекском горкенеше, если не отменят регистрацию списка партии «Эмгек».

По его словам, проведение перевыборов — единственный разумный выход из сложившейся тупиковой ситуации. «Мы требуем не пересчета, мы настаиваем на перевыборах. Поскольку допущены серьезные нарушения, повлиявшие в целом на волеизъявление граждан. Все партии нарушали. И потом, как Бишкекская ТИК собирается подводить итоги выборов?» — сказал Исхак Масалиев.

Куда ТИК денет голоса той же НДПК? Распределит между оставшимися партиями? Это нонсенс. Такого просто не может и не должно быть. Поэтому ради справедливости и объективности необходимы повторные выборы.

Исхак Масалиев

Ранее, на вопрос, возможны ли перевыборы, глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов ответил: «Не могу пока сказать ничего однозначно».

Напомним, на заседании 24 апреля Центризбирком поддержал решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов от НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

ТИК Бишкека решила отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были подвести до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193330/
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