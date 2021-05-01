Бишкекская ТИК не подведет итоги выборов, пока не решится вопрос с НДПК

Бишкекская ТИК объяснила, почему приостановлено подведение итогов выборов депутатов БГК.

В соответствии со статьей 38 Закона «О выборах депутатов местных кенешей» территориальная избирательная комиссия определяет результаты выборов на основании протоколов, поступивших непосредственно из участковых избирательных комиссий, и протокола об итогах голосования, не позднее 20 календарных дней со дня голосования (до 2 мая).

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Однако 19 апреля Бишкекская ТИК своим решением признала итоги голосования по политической партии НДПК на выборах депутатов БГК недействительными, избирательные бюллетени с голосами, отданными за эту политорганизацию, также признаны недействительными.

Решение Бишкекской ТИК было обжаловано в Центральной избирательной комиссии.

24 апреля Центральная избирательная комиссия своим решением поддержала Бишкекскую ТИК. 29 апреля административный суд Бишкека отказал НДПК в удовлетворении ее жалобы на решения БТИК и Центризбирком. НДПК подала кассацию в Верховный суд.

В соответствии с частью 7 статьи 43 Закона «О выборах депутатов местных кенешей» решение суда вступает в законную силу с момента его вынесения и обязательно для исполнения.

При этом подача надзорной жалобы в порядке и сроки, установленные законом, приостанавливает исполнение решения ЦИК или решения суда первой инстанции.

Бишкекская ТИК отмечает, что сейчас проводятся соответствующие мероприятия по подведению итогов голосования и определению результатов выборов депутатов БГК, прошедших 11 апреля.

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Учитывая приостановление сроков исполнения решений Бишкекской ТИК, Центральной избирательной комиссии и административного суда в соответствии с законом и в целях соблюдения основных принципов деятельности избирательных комиссий и прав всех субъектов избирательного процесса, Бишкекская ТИК сообщает, что установление итогов голосования и определение результатов выборов приостанавливаются до вынесения решения Верховного суда.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.