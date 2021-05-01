20:34
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Бишкекская ТИК не подведет итоги выборов, пока не решится вопрос с НДПК

Бишкекская ТИК объяснила, почему приостановлено подведение итогов выборов депутатов БГК.

В соответствии со статьей 38 Закона «О выборах депутатов местных кенешей» территориальная избирательная комиссия определяет результаты выборов на основании протоколов, поступивших непосредственно из участковых избирательных комиссий, и протокола об итогах голосования, не позднее 20 календарных дней со дня голосования (до 2 мая).

Читайте по теме
Скандал с НДПК. Верховный суд принял к рассмотрению жалобу партии

Однако 19 апреля Бишкекская ТИК своим решением признала итоги голосования по политической партии НДПК на выборах депутатов БГК недействительными, избирательные бюллетени с голосами, отданными за эту политорганизацию, также признаны недействительными.

Решение Бишкекской ТИК было обжаловано в Центральной избирательной комиссии.

24 апреля Центральная избирательная комиссия своим решением поддержала Бишкекскую ТИК. 29 апреля административный суд Бишкека отказал НДПК в удовлетворении ее жалобы на решения БТИК и Центризбирком. НДПК подала кассацию в Верховный суд. 

В соответствии с частью 7 статьи 43 Закона «О выборах депутатов местных кенешей» решение суда вступает в законную силу с момента его вынесения и обязательно для исполнения.

При этом подача надзорной жалобы в порядке и сроки, установленные законом, приостанавливает исполнение решения ЦИК или решения суда первой инстанции.

Бишкекская ТИК отмечает, что сейчас проводятся соответствующие мероприятия по подведению итогов голосования и определению результатов выборов депутатов БГК, прошедших 11 апреля.

Читайте по теме
Скандал с НДПК. ЦИК сама допускает нарушения и демонстрирует избирательность
Учитывая приостановление сроков исполнения решений Бишкекской ТИК, Центральной избирательной комиссии и административного суда в соответствии с законом и в целях соблюдения основных принципов деятельности избирательных комиссий и прав всех субъектов избирательного процесса, Бишкекская ТИК сообщает, что установление итогов голосования и определение результатов выборов приостанавливаются до вынесения решения Верховного суда. 

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192527/
просмотров: 453
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с НДПК. Верховный суд принял к рассмотрению жалобу партии
Скандал с НДПК. Административный суд отказал партии в удовлетворении жалобы
Скандал с НДПК. Илим Карыпбеков заявил, что в БТИК работают бездарные люди
Скандал с НДПК. Глава ТИК Бишкека объяснил, почему вынесено жесткое решение
Скандал с НДПК. ЦИК сама допускает нарушения и демонстрирует избирательность
Скандал с НДПК. Сторонники партии снова вышли на митинг к административному суду
Скандал с «Эмгек». Бишкекская ТИК ждет материалы от правоохранителей
Скандал с «Эмгек». Сотрудник мэрии обвинил партию в использовании админресурса
Скандал с НДПК. Вина кандидатов в подкупе не установлена — юрист партии
Скандал с НДПК. ТИК Бишкека признала недействительными итоги, которых еще нет
Популярные новости
Таджикистан отреагировал на&nbsp;очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Омурбек Суваналиев: Я&nbsp;никогда не&nbsp;сяду за&nbsp;стол переговоров с&nbsp;ОПГ, я&nbsp;их&nbsp;сажал Омурбек Суваналиев: Я никогда не сяду за стол переговоров с ОПГ, я их сажал
81&nbsp;депутат парламента проголосовал за&nbsp;снятие с&nbsp;должности Алымкадыра Бейшеналиева 81 депутат парламента проголосовал за снятие с должности Алымкадыра Бейшеналиева
Бизнес
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
1 мая, суббота
20:24
В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа В некоторых районах Бишкека пять дней не будет газа
20:20
Ситуация на границе. Митингующие на Старой площади разошлись
20:17
Ситуация на границе. Женщины-депутаты просят международное сообщество помочь
20:16
Первым замом секретаря Совбеза стал Мелис Сатыбалдиев
19:48
Ситуация на границе. Россия готова содействовать в урегулировании конфликта