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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Еще четыре партии требуют провести в Бишкеке перевыборы в городской кенеш

Партии «Реформа», «Социал-демократы», «Республика» и «Ыйман нуру» обратились к президенту страны Садыру Жапарову с требованием назначить перевыборы в Бишкеке.

Они заявляют, что кампания по избранию депутатов местных кенешей 11 апреля прошла нечестно и с грубейшими нарушениями.

В заявлении говорится, что со стороны партии «Эмгек» в период агитации и в день голосования применялись подкуп и административный ресурс. Однако Бишкекская ТИК проигнорировала все сигналы.

«Осенью в Кыргызской Республике ожидается проведение парламентских выборов, очень важно преподнести урок политическим силам, которые продолжают использовать старые методы, такие как подкуп, и исключить их из выборной гонки или объявить о перевыборах без возможности их участия. Таким образом новые власти смогут доказать, что учли ошибки предыдущих руководителей страны, и обезопасят и себя, и всю страну в дальнейшем, если не допустят административного ресурса, а также подкупа голосов», — говорится в тексте.

Ранее, напомним, лидер партии «Ак Бата» экс-мэр столицы Нариман Тюлеев также заявил о массовых нарушениях со стороны партии «Эмгек» и потребовал назначить перевыборы.

В ЦИК 24.kg пояснили, что перевыборы возможны, если итоги на одной трети участков будут признаны недействительными.

ТИК Бишкека отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании НДПК. В партии назвали решение необоснованным и политически мотивированным.

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Партия «Ак Бата» в знак протеста отказалась от мандатов.

О необходимости перевыборов заявляли и лидеры других партий, а также политики. В частности экс-депутат Исхак Масалиев и бывший министр обороны Исмаил Исаков.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193573/
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