Выборы в БГК. Сняли с гонки кандидата от «Ак Баты»

Бишкекская ТИК сняла с гонки кандидата от «Ак Баты». Об этом сообщила территориальная избирательная комиссия.

По ее данным, регистрации лишилась Айжан Беккоенова. Она участвовала в прокладке дороги в жилмассиве «Ак Бата». Следствие доказало, что такой факт был. Во время предвыборной кампании помощь в строительстве объектов инфраструктуры кандидатом расценивается как подкуп. Ранее, напомним, отстранена от участия кандидат от «Ак Баты» Ыргал Кадыралиева. Она бесплатно раздавала еду. Политорганизации вынесли письменное предупреждение за нарушение правил ведения предвыборной агитации.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.