Скандал с НДПК. Когда заказчики и исполнители переигрывают сами себя

Бишкекская ТИК приостановила подведение итогов выборов депутатов БГК.

Причина в судебных разбирательствах по жалобе НДПК. Заявители категорически не согласны с решениями Бишкекской территориальной комиссии и ЦИК, признавших итоги голосования по партии недействительными. Избирательные бюллетени с голосами, отданными за эту политорганизацию, также намерены аннулировать.

Читайте по теме Скандал с НДПК. Верховный суд принял к рассмотрению жалобу партии

29 апреля административный суд столицы отказал НДПК в удовлетворении жалобы на решения ТИК и Центризбиркома. НДПК подала кассацию в Верховный суд.

В соответствии с частью 7 статьи 43 Закона «О выборах депутатов местных кенешей» решение суда вступает в законную силу с момента его вынесения и обязательно для исполнения. Но в то же время подача надзорной жалобы в порядке и сроки, установленные законом, приостанавливает исполнение решения ЦИК или решения суда первой инстанции. ВС КР рассмотрит заявления НДПК сегодня, 4 мая. По закону заседание должно быть проведено в течение трех дней с момента подачи кассации. Жалобу в суд партия направила в пятницу, 30 апреля.

Бревна не видят

Эксперты считают, что в отношении НДПК был исполнен банальный заказ, и нет уверенности в том, что эта участь не постигнет другие партии, взявшие большинство мандатов в БГК.

Но если у исполнителей есть какой-то план по дискредитации первой тройки победителей, тогда почему в ТИК и правоохранительных органах скромно молчат насчет «Эмгека»?

Партия, и тому свидетельство — публикации как в СМИ и соцсетях, так и многочисленные жалобы в реестре координационной группы оперативного реагирования, регулярно допускала нарушения. Но ТИК это политобъединение не трогает, счеты сводят с НДПК.

Читайте по теме Скандал с «Эмгек». Партию уличают в подкупе в разгар агитационной кампании

Глава комиссии Кайрат Маматов неоднократно заявлял, что ТИК изучает поступившие материалы следствия и жалобы. Но никакой текущей информации нет. Зачем тянут и чего ждут? С НДПК не церемонились. Решение о дисквалификации политорганизации и признании голосов избирателей, отданных за нее, недействительными было принято за час и почему-то ночью. Без журналистов и представителей партии, зато с приглашенным в качестве наблюдателя сотрудником ГКНБ.

Непонятно также, как на основании материалов о якобы совершенном подкупе (причем факт, что кандидаты от НДПК и агитаторы поощряли избирателей, судом не установлен. — Прим. 24.kg) ТИК могла признать 14 тысяч 228 бюллетеней с голосами за эту партию недействительными.

Для того чтобы аннулировать итоги, нужно их сначала подвести.

Однако этот процесс не завершен, следовательно, и признавать бюллетени недействительными по закону неправомерно.

Не разъяснили также в ТИК момент, каким образом бюллетени с галочками на НДПК будут изыматься из общей явки и как это повлияет на окончательные итоги голосования. Кайрат Маматов отметил, что если все-таки ВС не восстановит НДПК, то ее мандаты будут распределены между партиями, преодолевшими семипроцентный барьер.

По закону жанра

Власть изначально обещала, что местные выборы пройдут честно и прозрачно. Но скандал, разразившийся с НДПК, заставляет в этом усомниться.

За всю кампанию политобъединение получило только одно устное предупреждение и один из кандидатов был оштрафован на 5 тысяч сомов. Конкуренты по гонке получали не только письменные предупреждения, их кандидаты отстранялись от участия в выборах. Пример — два кандидата от партии «Эмгек» и претендентка на мандат от «Ак Баты» Ыргал Кадыралиева. Последняя, кстати, восстановилась через суд. Только почему-то в случае с «Эмгеком» и «Ак Батой» наказали именно кандидатов. В отношении политорганизаций никаких санкций не было.

Какие цели преследовала ТИК, а далее ЦИК и административный суд, отстраняя НДПК от распределения мандатов? Указание сверху?

Читайте по теме Массовой прописки в Токмаке не было. Комментарий ГРС

НДПК сдаваться не намерена. Тем временем появились сигналы о нарушениях в других городах — в Токмаке со стороны «Эмгек», где кандидат от партии Рустам Юнусов прописал в своей двухкомнатной квартире 250 человек, включая водителя мэра города. Так заявили представители других партий, борющихся за мандаты.

Но ГРС этот факт не подтвердила. Кстати, в Токмаке «Эмгек», как и «Ата Журт Кыргызстан» в Оше, взяла абсолютное большинство (47,7 процента голосов).

В этих городах итоги уже подведены и оглашены. А поступившие жалобы в отношении признанных фаворитов выборного марафона были проигнорированы.

Вчера ЦИК все-таки прислушалась к многочисленным заявлениям о «резиновых квартирах» в Токмаке. Итоги на семи участках отменены и Центризбирком намерен требовать у президента назначить повторные выборы.

Итоги выборов в южной столице также пока не подведены официально. Партии «Бир Бол» и «Ишеним» обвиняют «Ата Журт Кыргызстан» в примении админресурса и настаивают на повторных выборах. Идут суды.

Наказание без преступления

Никто не спорит, что даже самое незначительное нарушение закона должно иметь последствия для нарушителя. Но наказание должно быть соразмерно содеянному, опираться на доказанные факты и не должно быть избирательным.

С НДПК получилось наоборот. В результате взбудоражена общественность и требует расследования и в отношении других политорганизаций, нарушивших закон. Чаще звучат требования о назначении повторных выборов.

Те, кто был изначально недоволен результатами, и на этот раз не испытали удовлетворения. В отношении НДПК предвзятость налицо. Ни ТИК, ни Центризбирком принципиальными от этого в глазах социума не стали. Все прекрасно помнят кампанию-2020, когда эти же самые органы скромно молчали и игнорировали массу сигналов о системном подкупе со стороны «Мекеним Кыргызстан», админресурсе и давлении со стороны «Биримдика».

Разочарованы и чувствуют себя обманутыми и избиратели НДПК. У них украли голоса.

Правозащитники и эксперты заговорили о том, что таким образом перед парламентскими выборами власть обкатывает новый инструмент исключения из гонки кого захочет и перераспределения мандатов в пользу своих партий и кандидатов.