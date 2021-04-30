Скандал с НДПК. Верховный суд принял к рассмотрению жалобу партии

В Верховный суд поступила жалоба партии НДПК. Об этом 24.kg сообщили в штабе политической организации.

Уточняется, что дата заседания еще не назначена. Накануне административный суд отказал политорганизации в удовлетворении жалобы на решение Центризбиркома и Бишкекской ТИК. Постановление ЦИК оставлено в силе.

Напомним, на заседании 24 апреля Центризбирком поддержал решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов от НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.