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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Массовой прописки в Токмаке не было. Комментарий ГРС

Государственная регистрационная служба опровергла информацию о массовой прописке граждан в преддверии выборов 11 апреля. В частности в Токмаке.

По данным ГРС, информация о том, что в Токмаке обнаружены «резиновые квартиры» со «свежей» массовой пропиской граждан в канун выборов в местные кенеши, не соответствует действительности. По результатам сверки адресов, указанных в заявлении, за период с 1 января и по настоящее время прописка граждан в Токмаке не производилась.

Однако факты массовой прописки граждан были зафиксированы в январе и феврале прошлого года.

ГРС отмечает, что в августе 2020 года в целях предотвращения случаев массовой смены адресов граждан в преддверии выборных процессов принято решение производить идентификацию граждан на основе графического изображения лица с применением технологии Face ID при регистрации по месту постоянного жительства. Также были учтены случаи массовой регистрации граждан по одному тому же адресу. Если на момент регистрации в жилом помещении выявится более 10 зарегистрированных граждан, за исключением близких родственников, сотрудник регистрационного учета производит регистрацию, при этом в течение одного рабочего дня направляет извещение в орган местного самоуправления, районный отдел органа внутренних дел и территориальные избирательные комиссии.

Отметим, 20 апреля представители некоторых партий и активисты заявили о массовой прописке граждан в Токмаке. Людей из близлежащих населенных пунктов массово прописывали в одних и тех же домах и квартирах. Эта технология использовалась для того, чтобы заполучить голоса избирателей в день выборов.

Рустам Юнусов (кандидат от партии «Эмгек» под № 19. — Прим. 24.kg) прописал в своей двухкомнатной квартире 252 человека.

Ранее Центральная избирательная комиссия утверждала, что подставных горожан просто не зарегистрируют в списках избирателей.

Напомним, в Токмаке на выборах депутатов местного кенеша 47,7 процента голосов получила партия «Эмгек».

Здесь семипроцентный барьер преодолели, помимо «Эмгека», еще три партии: «Бирге» с результатом 18,5 процента, «Эл биримдиги» (14,17 процента) и «Республика» (11,95 процента).
Ссылка: https://24.kg/vlast/191173/
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