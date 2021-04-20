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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов в Токмаке. Партии жалуются на «Эмгек» и обвиняют ее в нарушениях

Представители политорганизаций, баллотирующихся 11 апреля в Токмакский горкенеш, заявляют, что партия «Эмгек», получившая большинство, грубо нарушала закон.

По словам кандидата в депутаты от «Бирге» Кайрата Чокеева, у них есть факты, что в городе в обход всех законных процедур массово прописывали людей, всего около 3 тысяч человек. Они никогда не жили в Токмаке.

«Административный ресурс был задействован на полную катушку. Еще дополнительно какие-то непонятные люди, которые к нашему городу никакого отношения не имеют. Еще такой прецедент: глава ТИК Токмака Жайнагуль Аманова — супруга одного из кандидатов от «Эмгека». Это же конфликт интересов. Но на наши жалобы никто в ТИК не обращал внимание. Мы отправили заявление в ЦИК. Еще планируем обратиться в суд», — сказал Кайрат Чокеев.

К примеру, претендент на мандат из «Эмгека» Рустам Юнусов прописал в своей трехкомнатной квартире 90 человек. 

Кайрат Чокеев

По его словам, Рустам Юнусов прописал у себя даже водителя мэра города.

Другой участник пресс-конференции член партии «Эл биримдиги» Анарбек Маликов заявил, что были и факты подкупа через домкомов и квартальных.

В Токмаке на выборах депутатов местного кенеша 47,7 процента голосов получила партия «Эмгек».

Здесь семипроцентный барьер преодолели, помимо «Эмгека», еще три партии: «Бирге» с результатом 18,5 процента, «Эл биримдиги» (14,17 процента) и «Республика» (11,95 процента).
Ссылка: https://24.kg/vlast/190800/
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