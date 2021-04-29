Скандал с НДПК. Административный суд отказал партии в удовлетворении жалобы

В административном суде Бишкека завершилось рассмотрение жалобы НДПК на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

Суд отказал политорганизации в удовлетворении жалобы на решение Центризбиркома и Бишкекской ТИК. Постановление ЦИК оставлено в силе.

Таким образом, НДПК не может рассчитывать на мандаты в БГК. Партия намерена обжаловать решение в Верховном суде.

Напомним, на заседании 24 апреля Центризбирком поддержал решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.