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Власть

Алмазбек Акматов назначен председателем Счетной палаты

Президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении председателем Счетной палаты Алмазбека Акматова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, что место главы СП освободилось после назначения Улукбека Марипова премьер-министром. С февраля 2021 года исполняющей обязанности председателя Счетной палаты была Айжан Садыркулова.

Алмазбек Акматов работает в Счетной палате с 2000 года. Был руководителем территориальных подразделений СП во всех областях и городах страны. В феврале 2021-го назначен аудитором Счетной палаты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190432/
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