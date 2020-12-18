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Спорт

Брат Камчи Кольбаева стал президентом Федерации дзюдо

Брат вора в законе Камчи Кольбаева переизбран президентом Федерации дзюдо. Об этом 24.kg сообщили в госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По его информации, в Бишкеке состоялась конференция по выбору президента федерации дзюдо.

«На пост президента федерации была выдвинута кандидатура Жолдошбека Колбаева, который и до этого занимал данную должность. Его кандидатура была поддержана единогласным решением конференции. В мероприятии приняли участие первый вице-президент Национального олимпийского комитета КР Канат Аманкулов, глава Дирекции по олимпийским видам спорта Жоомарт Шамканов, тренеры, судьи Федерации дзюдо и представители спортивной общественности Кыргызстана», — сообщили в госагентстве.

Напомним, что выборы президента федерации проводятся раз в четыре года.
Ссылка: https://24.kg/sport/177134/
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