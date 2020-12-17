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Общество

В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения

В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, директором муниципального предприятия «Бишкекское троллейбусное управление» (БТУ) назначен Талантбек Капаров. Ранее он занимал должность директора Ошского городского муниципального автотранспортного предприятия.

Распоряжение подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев.

Предыдущего начальника Артура Омурзакова и заместителя главы управления городского транспорта Нурлана Атыканова уволили после того, как они сообщили без согласования о возможном повышении тарифа на проезд в общественном транспорте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177086/
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