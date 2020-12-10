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Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Чиновников мэрии, сообщивших о возможном повышении тарифов на проезд, уволили

В столичной мэрии произошли кадровые изменения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в соответствии со статьей 46 Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» освобождены от должности начальник МП «Бишкекское троллейбусное управление» Артур Омурзаков и заместитель главы управления городского транспорта Нурлан Атыканов.

Соответствующие распоряжения подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев.

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И. о. градоначальника сообщил 24.kg, что поводом для увольнения послужило то, что они без согласования сообщили о возможном повышении тарифа на проезд в общественном транспорте.

«Как они могут будоражить народ? Такого решения нет. Я несколько дней назад говорил, что тарифную политику мы должны решать совместно с БГК. Это не наша прерогатива, а горкенеша. Конечно, мнение мэрии тоже будет учитываться. Но как они могли сказать, что хотят поднять тариф до 12 сомов?» — сказал он.

Балбак Тулобаев добавил, что мэрия планирует с 1 января максимально убрать наличную оплату в транспорте. «Сейчас работаем над механизмами, как это сделать», — отметил он.

Напомним, что накануне на пресс-конференции уволенные сообщили, что мэрия Бишкека планирует повысить стоимость проезда при наличном расчете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176254/
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