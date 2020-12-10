Чиновников мэрии, сообщивших о возможном повышении тарифов на проезд, уволили

В столичной мэрии произошли кадровые изменения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, в соответствии со статьей 46 Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» освобождены от должности начальник МП «Бишкекское троллейбусное управление» Артур Омурзаков и заместитель главы управления городского транспорта Нурлан Атыканов.
Соответствующие распоряжения подписал и. о. мэра Балбак Тулобаев.
И. о. градоначальника сообщил 24.kg, что поводом для увольнения послужило то, что они без согласования сообщили о возможном повышении тарифа на проезд в общественном транспорте.
«Как они могут будоражить народ? Такого решения нет. Я несколько дней назад говорил, что тарифную политику мы должны решать совместно с БГК. Это не наша прерогатива, а горкенеша. Конечно, мнение мэрии тоже будет учитываться. Но как они могли сказать, что хотят поднять тариф до 12 сомов?» — сказал он.
Балбак Тулобаев добавил, что мэрия планирует с 1 января максимально убрать наличную оплату в транспорте. «Сейчас работаем над механизмами, как это сделать», — отметил он.
Напомним, что накануне на пресс-конференции уволенные сообщили, что мэрия Бишкека планирует повысить стоимость проезда при наличном расчете.