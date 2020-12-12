Кыргызстан: кадровые перестановки за 7-11 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько важных кадровых перестановок.

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки.

По результатам конкурса на замещение вакантных административных муниципальных должностей назначены:

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Абдес Анарбеков — руководителем аппарата мэрии столицы, ранее он временно исполнял обязанности;

Мырза-Айым Камчибекова — заведующей юридическим отделом центрального аппарата мэрии;

Асхат Осмонов — советником и. о. мэра;

Нурлан Наматов — начальником МП «Бишкекский санитарный полигон», его заместителем стал Тынчтык Медербеков;

Адилет Курпердиев — главой МП «Бишкекпекарня».

Освобождены от должностей начальник МП «Бишкекское троллейбусное управление» Артур Омурзаков и заместитель главы управления городского транспорта Нурлан Атыканов. Поводом для их увольнения послужило то, что они без согласования сообщили о возможном повышении тарифа на проезд в общественном транспорте.

Обязанности начальника управления земельных ресурсов временно возложены на главу юридического отдела этого же подразделения Бакая Турдугулова.

Экс-начальник УЗР Азамат Сагындык уулу — теперь вице-мэр по земельной политике, строительству и архитектуре.

Азамат Сагындык уулу родился 12 марта 1984 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет имени Жусупа Баласагына, факультеты «Физика и электроника» и «Юриспруденция», Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры имени Насирдина Исанова, факультет «Промышленно-гражданское строительство».

2007-2011 — специалист, ведущий, затем главный специалист департамента индивидуального жилищного строительства мэрии Бишкека;

2016-2019 — заведующий отделом контроля управления землепользования и строительства мэрии Бишкека;

2018-2020 — начальник УЗС мэрии Бишкека.

Тенгиз Болтурук назначен членом совета директоров Centerra Gold Inc.

Centerra Gold Inc. объявила о назначении Тенгиза Болтурука членом совета директоров компании. В официальном заявлении предприятия также сообщается об отставке прежнего представителя Кыргызстана в совете директоров Аскара Оскомбаева.

Тенгиз Болтурук — гражданин Кыргызской Республики и Канады, имеет 30-летний опыт работы в области проектирования и эксплуатации в горнодобывающей промышленности по всему миру, в том числе в Канаде, США, Казахстане, Австралии и Южной Африке. Окончил Московский институт стали и сплавов в 1987 году по специальности «Обогащение руд цветных металлов», аспирантуру Технического университета Клаусталь в Германии. Является членом Ассоциации профессиональных инженеров Онтарио и Канадского института горного дела и металлургии.

Тенгиз Болтурук выдвинут на пост ОАО «Кыргызалтын» в соответствии с пересмотренным соглашением акционеров от 6 июня 2009-го, заключенным между «Кыргызалтыном» и Centerra.

Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom.

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Активист Торохан Жунусбеков — профессиональный митингующий.

Во время беспорядков после выборов он пытался захватить мэрию Бишкека и исполнять обязанности главы столичного муниципалитета. Жунусбеков искренне считал, что заслужил должность градоначальника, но сам даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ.

Эрнест Жусупов назначен начальником Водолазной службы МЧС.

Начальником Центра подготовки и проведения подводно-технических работ (Водолазной службы) при МЧС КР назначен Эрнест Жусупов.

Ранее он руководил коммунально-эксплуатационной службой управления тыла МЧС.

Назира Айдарова возглавила Федерацию художественной гимнастики Кыргызстана.

Решение принято единогласно на съезде федерации. Ранее она была вице-президентом организации.

С 2012 по 2020 год федерацию возглавляла Чолпон Султанбекова. Согласно коллегиальному решению, ей было присвоено звание Почетного президента федерации.

Главным тренером национальной сборной назначена Лилия Ильясова.

Кадровые назначения в мэрии Джалал-Абада.

29-летний Нуртилек Орозбаев, который был вице-мэром и курировал коммунальные вопросы, назначен первым вице-мэром города.

На его пост назначен депутат городского кенеша Элдос Таев. На выборах в депутаты Жогорку Кенеша 4 октября 2020 года баллотировался от политической партии «Мекеним Кыргызстан».

О кадровых перестановках с 30 ноября по 4 декабря читайте здесь.