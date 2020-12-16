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Власть

Назначены девять судей в местные суды. По 11 кандидатам материалы возвращены

Совет по отбору судей на имя исполняющего обязанности президента торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова внес предложения о назначении на должности судей по 20 кандидатам в некоторые районные суды Бишкека, Чуйский и Ошский областные суды и Бишкекский городской.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Талант Мамытов согласился с рекомендациями совета по девяти кандидатурам на должность судьи.

По оставшимся 11 он вернул материалы в совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

И. о. главы государства издал указы о назначении девяти судей местных судов, которые направлены для исполнения полномочий:

Аламединский районный суд:

  • Кылыч Байсов;
  • Бакыт Касымалиев;
  • Эрлан Суеркулов.

Сокулукский районный суд:

  • Кубанычбек Самудинов.

Панфиловский районный суд:

  • Тилек Тагаев.

Токмакский городской суд:

  • Данияр Астаркулов.

Ошский областной суд:

  • Нурбек Майлубашов.

Бишкекский городской суд:

  • Алмаз Калбаев.

Свердловский районный суд:

  • Рустам Саткынбаев.

Указы вступают в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176939/
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