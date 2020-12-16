Назначены девять судей в местные суды. По 11 кандидатам материалы возвращены

Совет по отбору судей на имя исполняющего обязанности президента торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова внес предложения о назначении на должности судей по 20 кандидатам в некоторые районные суды Бишкека, Чуйский и Ошский областные суды и Бишкекский городской.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Талант Мамытов согласился с рекомендациями совета по девяти кандидатурам на должность судьи.

По оставшимся 11 он вернул материалы в совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

И. о. главы государства издал указы о назначении девяти судей местных судов, которые направлены для исполнения полномочий:

Аламединский районный суд:

Кылыч Байсов;

Бакыт Касымалиев;

Эрлан Суеркулов.

Сокулукский районный суд:

Кубанычбек Самудинов.

Панфиловский районный суд:

Тилек Тагаев.

Токмакский городской суд:

Данияр Астаркулов.

Ошский областной суд:

Нурбек Майлубашов.

Бишкекский городской суд:

Алмаз Калбаев.

Свердловский районный суд:

Рустам Саткынбаев.

Указы вступают в силу со дня подписания.