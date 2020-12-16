Назначены девять судей в местные суды. По 11 кандидатам материалы возвращены

Совет по отбору судей на имя исполняющего обязанности президента торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова внес предложения о назначении на должности судей по 20 кандидатам в некоторые районные суды Бишкека, Чуйский и Ошский областные суды и Бишкекский городской.
С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Талант Мамытов согласился с рекомендациями совета по девяти кандидатурам на должность судьи.
По оставшимся 11 он вернул материалы в совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.
И. о. главы государства издал указы о назначении девяти судей местных судов, которые направлены для исполнения полномочий:
Аламединский районный суд:
- Кылыч Байсов;
- Бакыт Касымалиев;
- Эрлан Суеркулов.
Сокулукский районный суд:
- Кубанычбек Самудинов.
Панфиловский районный суд:
- Тилек Тагаев.
Токмакский городской суд:
- Данияр Астаркулов.
Ошский областной суд:
- Нурбек Майлубашов.
Бишкекский городской суд:
- Алмаз Калбаев.
Свердловский районный суд:
- Рустам Саткынбаев.
Указы вступают в силу со дня подписания.