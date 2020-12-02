Повторные выборы или референдум? Цена выхода из тупика

Сегодня все взоры обращены в сторону Конституционной палаты. Она должна вынести решение по заявлению лидера политической партии «Реформа» Клары Сооронкуловой, юристов Нурбека Касымбекова и Таалайбека Усубалиева.

Предметом обращения стали положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

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В заявлении указано, что парламент проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает — стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, или обстоятельств непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, Кыргызстан не находился ни в одном из этих состояний.

К этому же мнению пришли и эксперты Венецианской комиссии, к которым обратились с запросом члены Конституционной палаты.

Конституционная палата должна будет определить, являются ли ограничения политических прав граждан достаточно пропорциональными для достижения законной цели. Из заключения Венецианской комиссии

Заключение комиссии носит рекомендательный характер. Однако эксперты считают, что если члены судейской коллегии КП его проигнорируют, то на имидже Кыргызстана как правового государства можно ставить крест.

Вспомнить о законе

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Решения Конституционной палаты обязательны к исполнению и обжалованию не подлежат.

Юристы отмечают: Конституционная палата призвана стоять на страже законности и предотвращать любые посягательства как на сам главный документ страны, так и на нарушения или игнорирование конституционных установлений.

Поэтому, как подчеркивают эксперты, решение парламента от 22 октября было изначально неправомерным.

Директор Института конституционной политики Нурлан Садыков считает, что депутаты парламента ограничили компетенцию ЦИК проводить повторные выборы депутатов ЖК и продлили свои полномочия на срок более полугода. А это, по мнению эксперта, неконституционное злоупотребление властью.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев заявил 24.kg, что если КП сегодня удовлетворит заявление Клары Сооронкуловой, Нурбека Касымбекова и Таалайбека Усубалиева, то вновь будут назначены повторные выборы в Жогорку Кенеш.

На этот раз ни парламент, ни суды не в праве будут отменить решение Центральной избирательной комиссии.

«Выборы в Жогорку Кенеш пройдут после президентских и, согласно закону, могут состояться в первое воскресенье февраля», — отметил Кайрат Осмоналиев.

Напомним, что расходы на избирательную кампанию в ЖК, как и на президентскую, в бюджете на 2021 год не заложены. Как сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков, когда защищал проект главного финансового документа страны в первом чтении в ЖК, на выборы нужно 853 миллиона сомов.

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Но правительство обещает, что найдет деньги и предоставит нардепам источники финансирования. Юристы считают, что это показатель намерения властей все-таки не затягивать с избранием нового состава, а значит, решение Конституционной палаты будет положительным.

О том, что выборы в ЖК состоятся сразу после того, как республика обретет нового президента, свидетельствует и заявление и. о. главы государства торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова.

Накануне, участвуя в 51-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, Талант Мамытов сообщил, что досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года, после чего планируется провести выборы депутатов седьмого созыва. Он пригласил делегацию от Межпарламентской ассамблеи СНГ для участия в международном мониторинге.

Референдум со знаком вопроса

Если с повторными выборами в Жогорку Кенеш в случае удовлетворения заявления Конституционной палатой картина более или менее ясна, то как разрешится ситуация с референдумом по принятию проекта новой редакции Основного закона — непонятно.

Как пояснили эксперты, обязать парламент отозвать свою инициативу КП не может, поскольку в заявлении Сооронкуловой и юристов об этом не упоминается. А рассматривать какие-либо вопросы без предварительного обращения и по своему усмотрению палата неправомочна.

«Но если Конституционная палата признает, что ЖК незаконно продлил срок своих полномочий, то в этом случае будут только назначены повторные выборы. Что же касается конституционной реформы, то ее завершит уже седьмой созыв. Шестой ему передаст эту эстафету», — сказал политолог Шерадил Бактыгул.

В этом случае возникают дополнительные противоречия, нестыковки и юридические коллизии.

Как подчеркнули аналитики, провести 10 января плебисцит, даже исключительно по определению формы правления, не представляется возможным. Во-первых, нет прецедента внесения инициативы на всенародное голосование. Во-вторых, даже если она и появится, то должна пройти широкое обсуждение, и только после этого принимается решение о назначении даты референдума. Пока это только пожелание одного человека — Садыра Жапарова.

Кайрат Осмоналиев отметил, что референдум потребует дополнительно 120 миллионов сомов, это первое. Второе — он должен быть объявлен до 10 декабря. Пока никаких предложений ни от депутатского корпуса, ни от общественности на этот счет не поступало.

«Мы не можем провести плебисцит в один день с досрочными выборами главы государства. Тем более по принятию новой Конституции. Проект еще не готов, и он должен быть направлен в Конституционную палату для получения заключения. Это если мы говорим о внесении пакета поправок и предложений в ныне действующий. Если это совершенно новая редакция, тогда заключения КП не требуется», — считает Шерадил Бактыгул.

В этом случае предстоит большая разъяснительная работа. Нельзя выносить целый текст Конституции без широких дискуссий. В противном случае это профанация, а не референдум. Шерадил Бактыгул

Так или иначе, но потребуется время, и за месяц провернуть такую масштабную кампанию нереально. Если же проводить всенародное голосование после избрания нового созыва, то конституционная реформа и вовсе теряет смысл.

«Известно, что она направлена на усиление института президента, минимизацию полномочий премьер-министра и сокращение депутатского корпуса. То есть мы возвращаемся к президентской форме правления. Если для президента мы можем предусмотреть переходные положения, то как быть с народными избранниками? Невозможно обнулить полномочия Жогорку Кенеша после того, как пройдут выборы, и сократить депутатский корпус на 30 человек. А если новая Конституция предусмотрит смешанную избирательную систему — то есть по партийным спискам и одномандатным округам, что делать в этом случае? Опять выборы проводить?» — недоумевает Шерадил Бактыгул.

Он предлагает все-таки дождаться решения Конституционной палаты. Опираясь на него, выработать алгоритм выхода из правового тупика.

Истина опять посередине

Часть юристов настаивает на отзыве депутатской инициативы о назначении референдума уже сейчас. Заявляет о попрании сроков и процедур, твердит, что все эти нарушения могут привести к тому, что часть народа не будет верить принятой новой редакции Конституции.

«Это повлечет обострение социально-экономической ситуации в стране, нарушение баланса политических сил, нарушение прав человека и, как следствие, раскол общества и двоевластие», — подчеркивают эксперты Института медиа полиси.

Сторонники же нового проекта напоминают критикам о правовом беспределе, возникшем после кровавых апрельских событий 2010 года. По словам председателя конституционного совещания Бекбосуна Борубашова, эти же люди молчали, когда власть захватила группа политиков, провозгласив себя временным правительством.

Вспомните, временщики, хоть никто им не давал ни прав, ни полномочий, все институты власти разогнали, протащили через референдум, когда на юге бушевал вооруженный конфликт, Конституцию. Бекбосун Борубашов

Пока эксперты ломают копья в словесных баталиях, обвиняя друг друга в некомпетентности, трусости и подхалимстве, политики готовятся к очередному забегу.

На кону президентское кресло, и от того, кто его займет после 10 января, решится — произойдет ли перегрузка или страна еще глубже увязнет в болоте беззакония, где правила диктует улица.