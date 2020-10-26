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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

«Реформа» обратилась в Конституционную палату. Оспаривает решение парламента

Партия «Реформа» обратилась с ходатайством в Конституционную палату. Предметом обращения являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». Об этом 24.kg сообщила лидер политобъединения Клара Сооронкулова.

В заявлении указано, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельств непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.

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«Иные цели принятия закона, как повышение уровня доверия населения к выборному процессу, в связи с необходимостью учета мнений наиболее широких слоев общества и проведением конституционной реформы, предусматривающей внесение изменений в действующую Конституцию, не могут служить основанием для принятия конституционного закона, минуя все необходимые стадии законодательного процесса», — пояснила Клара Сооронкулова.

Она добавила, что действия депутатов парламента шестого созыва являются грубейшим нарушением в угоду узкогрупповых и личных интересов отдельных политических групп и лиц.

Отметим, по срокам Конституционной палате отводится два месяца для рассмотрения заявления. 

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента КР и и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021 года. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/170774/
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