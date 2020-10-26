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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Юристы объяснили, какие решения может принимать шестой созыв Жогорку Кенеша

Сегодня на пресс-конференции юристы объяснили, какие решения может принимать шестой созыв Жогорку Кенеша.

По словам юриста правовой клиники «Адилет» Искендера Какеева, согласно статье 71 Конституции, данный состав может исполнять обязанности до избрания седьмого созыва. Проводить конституционную реформу он не может, так как не имеет ни морального, ни легитимного права. 

Депутаты могут принимать только рациональные решения. 

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента КР и и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021 года. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/170748/
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